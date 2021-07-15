مدافع الزمالك السابق يثير غضب الأهلي المصري وجماهيره

المواطن - محمد سمعه

تسبب المدافع المصري شوقي السعيد لاعب نادي الزمالك المصري السابق، في إثارة الغضب لدى جماهير الأهلي المصري، بعد إعلان رغبته بخسارة الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا السبت المقبل ضد فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

موعد مباراة الأهلي المصري ضد كايزر تشيفز

وسيلتقي الأهلي بفريق كايزر تشيفز في مدينة الدار البيضاء المغربية بعد غد، حيث يطمح المارد الأحمر لحصد اللقب للموسم الثاني على التوالي وللمرة العاشرة في تاريخه.

وقال شوقي السعيد في تصريحات إعلامية إنه كاره لـ الأهلي وعاشق لـ الزمالك ويتمنى دائمًا عدم التوفيق للأهلي في أي مباراة يخوضها سواء كانت محلية أو إفريقية.

وأكد شوقي السعيد أن الأهلي يمثل نفسه ولا يمثل مصر.

مدافع الزمالك السابق دائمًا ما يثير الجدل

ومن المعروف في مصر، أن شوقي السعيد دائمًا ما يتسبب في إثارة الجدل بسبب تصريحاته، حيث سبق له وأن أخطأ بحق وليد سليمان لاعب الأهلي مشيرًا إلى أنه لاعب مؤذي ويدخل على الخصم لتعمد إصابته.

وسبق لـ شوقي السعيد أن لعب مع نادي الجونة المصري ثم لعب لسنة واحدة فقط مع الزمالك خلال الفترة من 2016 حتى 2017.

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