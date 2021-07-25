مدرب الفراعنة يفسر سبب الخسارة بـ مباراة مصر والأرجنتين

المواطن - محمد سمعه

كشف شوقي غريب المدير الفني لـ منتخب مصر الأولمبي سبب خسارة الفراعنة في مباراة مصر والأرجنتين التي أُقيمت صباح اليوم الأحد في أولمبياد طوكيو.

رد فعل شوقي غريب بعد الخسارة بـ مباراة مصر والأرجنتين

وتحدث شوقي غريب في تصريحات إعلامية بعد المباراة قائلًا: ” إهدار الفرص كلفنا الخسارة، ومن يضيع يستقبل في النهاية، وهذا ما حدث في الشوط الثاني”.

وأضاف شوقي غريب: ” لم نفقد الأمل للوصول إلى دور الثمانية، وسنقاتل للفوز على أستراليا”.

شوقي غريب يعلق على غياب مصطفى محمد

ورفض المدرب شوقي غريب التحجج بغياب المهاجم الأساسي مصطفى محمد لـ منتخب مصر الأولمبي، قائلًا بأن المنتخب المصري به العديد من المهاجمين المميزين مثل طاهر محمد طاهر وأحمد ياسر ريان ورمضان صبحي.

ملخص مباراة مصر والأرجنتين

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي من قبل منتخب مصر حيث أهدر اللاعبان رمضان صبحي وأحمد ياسر ريان فرصتين محققتين، لإحراز الهدف الأول للمنتخب المصري.

ولم يظهر المنتخب الأرجنتيني بأي خطورة تذكر لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، ومن خطأ دفاعي قاتل تمكن منتخب الأرجنتين من إحراز الهدف الوحيد في اللقاء عبر اللاعب فاكوندو ميدينا بالدقيقة الـ52 بعدما ارتدت الكرة من قائم الحارس محمد الشناوي.

ولم يظهر منتخب مصر بالخطورة الهجومية، التي كان عليها بالشوط الأول، لينتهي اللقاء بفوز المنتخب الأرجنتيني بهدف دون مقابل.

وقبل مباراة مصر والأرجنتين، كان المنتخب المصري تعادل مع منتخب إسبانيا بدون أهداف، بينما خسر منتخب الأرجنتين من المنتخب الأسترالي.

وبعد نهاية اللقاء، أصبح رصيد منتخب الأرجنتين 3 نقاط، بينما تجمد رصيد منتخب مصر عند نقطة واحدة ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

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