مرصد المجمعة يوضح ظروف استطلاع هلال شهر ذي الحجة

المواطن - الرياض

أعلن مرصد جامعة المجمعة بحوطة سدير، مساء اليوم الجمعة، عن الظروف العلمية لرصد هلال شهر ذي الحجة 1442هـ.

وقال المرصد في بيان له، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: سيقوم مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير إن شاء الله تعالى برصد هلال شهر ذو الحجة 1442 هـ، ويسر المرصد أن يبين الظروف العلمية لرؤية الهلال وهي كما يلي:

ظروف استطلاع هلال ذي الحجة:

بعد إتمام الحسابات العلمية لموقع المرصد الفلكي ليوم الجمعة 29 ذي القعدة 1442هـ الموافق 9 يوليو 2021م، حسب تقويم أم القرى تفيد المعطيات الحسابية أن القمر سيغرب قبل الشمس. بينما يوم السبت 30 ذي القعدة 1442هـ، الموافق 10 يوليو 2021م فستغرب الشمس في مكة المكرمة الساعة 7:06 وسيغرب الهلال الساعة 7:42، أما في موقع المرصد الفلكي فستغرب الشمس الساعة 6:51 عند درجة 294 وسيغرب الهلال الساعة 7:26 عند درجة 296؛ أي أن الهلال سيغرب بعد الشمس بمقدار 35 دقيقة بارتفاع 7 درجات واستطالة 7.85 درجة والله أعلم.

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