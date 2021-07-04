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مطار الملك سعود يستقبل المصطافين بالهدايا والورود والفواكه
تثبيت لوحات ترحيبية للتعريف بجغرافية المنطقة

مطار الملك سعود يستقبل المصطافين بالهدايا والورود والفواكه

2021/07/04
الساعة 10:51 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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مطار الملك سعود يستقبل المصطافين بالهدايا والورود والفواكه
المواطن - واس

‬دشن محافظ العقيق سالم بن مسير بن طواله اليوم, مبادرة استقبال المصطافين القادمين إلى مطار الملك سعود، بالهدايا والورود والفواكه الموسمية التي تشتهر بها المنطقة.

ترحيب: 

وشملت المبادرة التي تنفذها الغرفة التجارية الصناعية بالباحة بالشراكة مع لجنة المبادرات والبرامج بمحافظة العقيق، تثبيت لوحات تحمل عبارات ترحيبية بالزوار والمصطافين, والتعريف بجغرافية المنطقة ومواقعها السياحية، حيث تستمر المبادرة خلال الأيام القادمة في مطار الملك سعود بالباحة عبر فريق من الفتيات يتوشحن بالملبوسات التراثية الأصيلة وتقديمهن الهدايا للمسافرين القادمين إلى المنطقة.

مطار الملك سعود يستقبل المصطافين بالهدايا والورود والفواكه - المواطن مطار الملك سعود يستقبل المصطافين بالهدايا والورود والفواكه - المواطن مطار الملك سعود يستقبل المصطافين بالهدايا والورود والفواكه - المواطن


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