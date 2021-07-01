مطالبات بإلغاء عيد الأضحى في تونس بسبب كورونا

المواطن - متابعة

طالبت مسؤولة في تونس بإلغاء عيد الأضحى بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، خاصة بعد وصول السلالة الهندية إلى البلاد وتفشيها في 5 محافظات.

حالات كورونا في تونس

وتشهد تونس تزايدًا مضطردًا في الإصابة بفيروس كورونا وسط مخاوف من عجز المنظومة الصحية عن استيعاب الحالات في مدن مثل القيروان التي تشهد تفشيًا كبيرًا للعدوى.

تمديد حظر التجول

ومددت الحكومة التونسية، يوم الثلاثاء الماضي، ساعات حظر التجول ليلًا في مسعى لوقف الانتشار السريع لفيروس كورونا بعدما سجلت البلاد رقمًا قياسيًا في عدد الإصابات اليومية بالفيروس.

ويبدأ الحظر من الساعة الثامنة مساءً وحتى الخامسة صباحًا اعتبارًا من اليوم الخميس، في حين ستحظر كافة التجمعات حتى 11 يوليو.

إلغاء عيد الأضحى

واقترحت معتمد حي الرياض بسوسة في تونس، بدور جغام ضميد، على وزارة الشؤون الدينية إصدار فتوى تقضي بإلغاء عيد الأضحى لهذه السنة.

ودعت ضميد، خلال اجتماع اللجنة الجهوية المنعقد اليوم الخميس، بمقر ولاية سوسة إثر تطور الوضع الوبائي واكتشاف الطفرة الهندية بـ 5 معتمديات بالجهة، إلى “تخصيص الأموال المخصصة لشراء الأضحية من قبل كل عائلة لتوفير العنصر البشري للمستشفيات وشراء أجهزة التنفس”.

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