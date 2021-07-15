مفاجأة حول اهتمام الهلال بضم نجم سيلتك

المواطن - محمد سمعه

لم يُخْفِ نادي الهلال مؤخرًا رغبته في ضم اللاعب الأسكتلندي ريان كريستي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي سيلتك الأسكتلندي.

الهلال اهتم بتدعيم خط الوسط:

وتحدثت العديد من التقارير عن اهتمام الزعيم يضم كريستي صاحب الـ26 عامًا لتدعيم منطقة خط الوسط، حيث سيكون اللاعب الأسكتلندي بديلًا للإيطالي سيباستيان جيوفنكو، الذي أصبح قريبًا من مغادرة الزعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولكن كشف الإعلامي الرياضي سيف السيف مفاجأة حول اهتمام الزعيم بضم نجم سيلتك قائلًا بأن الزعيم لم يفكر من الأساس في ضم اللاعب ريان كريستي.

وسبق لـ ريان كريستي اللعب في صفوف فريق إنفيرنيس وأبردين في أسكتلندا، قبل الانتقال لفريق سيلتك بعام 2015.

الهلاليون غاضبون:

وكان الإعلامي والناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل، كشف السبب وراء غضب جماهير الهلال بسبب سوق الانتقالات بالنسبة لـ أزرق العاصمة، موجهًا رسالة لرئيس النادي فهد بن نافل.

وغرد المريسل قائلًا: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا شك أن الغضب الجماهيري في الأزرق، بسبب عدم التعاقد مع لاعبين أجانب مميزين، حتى الآن مبرر كون جمهور الزعيم حتى وهو مقتنع أن حظ فريقه قوي، لكنه يريد فريق قوي وأنا شخصيًّا لا أشك في حرصكم على ذلك وأتوقع حدوثه في أي لحظة لكن”.

وتابع المريسل: “ألا تعتقدون أن المعسكر الإعدادي للأزرق من المفترض أن يكون فيه اللاعبين الذين سيبدؤون الموسم مع الفريق؟ بمعنى أنه ليس من المنطق أن يتم تجهيز اللاعبين الأجانب لأندية أخرى، إذا كان هناك منهم متواجد بالمعسكر حاليًّا ولن يستمر مع الفريق، فلماذا يتم تجهيزه للفرق الأخرى؟”.

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