‎الرئيسية
العالم
مقتل 36 شخصًا في الهند بانهيارات أرضية جراء الفيضانات
بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة

مقتل 36 شخصًا في الهند بانهيارات أرضية جراء الفيضانات

2021/07/23
الساعة 3:39 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
0
طباعة
مقتل 36 شخصًا في الهند بانهيارات أرضية جراء الفيضانات
المواطن- متابعة

قال مسؤول هندي إن 36 شخصًا لقوا مصرعهم جراء الانهيارات الأرضية التي سببتها الأمطار الموسمية الغزيرة بغرب الهند، وسط محاولات الإنقاذ لعشرات المحاصرين، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وقالت نيدي تشودري رئيسة منطقة رايغاد بغرب ولاية ماهاراشترا لوكالة أسوشيتيد بريس إن خمس أشخاص قتلوا في ثلاثة انهيارات أرضية بالمنطقة، مضيفة أن العديد ممن تم إنقاذهم كانت قد تقطعت بهم السبل على أسطح المنازل وحتى فوق الحافلات على الطرق السريعة.

مقتل 36 شخصًا في الهند بانهيارات أرضية جراء الفيضانات

وتابعت تشودري إن هطول الأمطار تباطأ وانخفضت مستويات المياه، الجمعة، لكن الوصول إلى المناطق المتضررة بشدة لا يزال يواجه عوائق، مما يعطل عمليات الإنقاذ.

وفي أماكن أخرى من المنطقة، تم إنقاذ 200 شخص آخر في منطقة راتناغيري من مناطق التلال يوم الخميس بعد هطول أمطار غزيرة، وفقا لوكالة أنباء برس ترست أوف إنديا.

مقتل 36 شخصًا في الهند بانهيارات أرضية جراء الفيضانات

وبحسب الوكالة، غمرت المياه أكثر من نصف المنطقة في بلدة تشبلون الساحلية، التي يقطنها 70 ألف شخص، وقال بي إن باتيل، مدير منطقة راتناغيري، إنه طلب المساعدة من الجيش وخفر السواحل والقوة الوطنية للاستجابة للكوارث في عمليات الإنقاذ في الهند.

مقتل 36 شخصًا في الهند بانهيارات أرضية جراء الفيضانات


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

7 قتلى جراء انهيار مبنى بسبب سيول مومباي بالهند

لقى 7 أشخاص على الأقل مصرعهم فيما أصيب