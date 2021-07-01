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ملفان يفتحهما جارديم بعد قدومه إلى الهلال
وصل إلى الرياض أمس الأربعاء

ملفان يفتحهما جارديم بعد قدومه إلى الهلال

2021/07/01
الساعة 6:42 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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ملفان يفتحهما جارديم بعد قدومه إلى الهلال جارديم مدرب الهلال
المواطن - محمد سمعه

وصل المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم أمس الأربعاء إلى الرياض وذلك لـ بدء مهمته مع نادي الهلال بعد توليه مسؤولية الفريق الكروي الأول خلفًا لمواطنه خوسيه موراييس.

ومع وصول المدرب البرتغالي صاحب الـ46 عامًا سيركز على أهم ملفين له في الفريق الكروي الأول بـ الهلال وهما تحديد مصائر اللاعبين الأجانب، مع الاتفاق مع إدارة فهد بن نافل على الصفقات المطلوب إبرامها للفريق الأول.

حصول الهلال على الكفاءة المالية يُسعد جارديم 

وكان الهلال أعلن يوم الجمعة الماضية عن حصوله على شهادة الكفاءة المالية، مما يمكن الزعيم من قيد أي صفقة يريدها بالميركاتو الصيفي بعد أن سدد كافة ديونه.

جارديم

مدرب الهلال يحدد صفقته المفضلة

ويرغب الهلال في ضم المهاجم البرتغالي نوربيرتو جوميز لاعب فريق بورتيمونينسي البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بحسب صحيفة O Jogo البرتغالية، حيث جاء ذلك بطلب خاص من جارديم.

ويرى مدرب الهلال، أن ضم اللاعب نوربيرتو جوميز سيفيد أزرق العاصمة خلال الفترة المقبلة.

نوربيرتو جوميز
جوميز – رويترز

وإذا نجح الهلال في ضم صفقة نوربيرتو جوميز فهذا يعني تواجد المالي موسى ماريغا والمهاجم صالح الشهري وبافيتيمبي جوميز، أي تواجد 4 مهاجمين في الفريق الأول مما يعني أن الأفضلية في الرحيل ستتجه صوب الفرنسي جوميز الذي تعرض لانتقادات قوية بموسم 2020/ 2021؛ بسبب هبوط مستواه وإهداره للفرص.

يذكر أن مدرب الهلال الجديد سبق له تدريب نادي موناكو الفرنسي وفاز معه بلقب الدوري الفرنسي عام 2017.


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