منتخب إيطاليا بطلًا لـ يورو 2020

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة إيطاليا ضد إنجلترا التي أُقيمت على ملعب ويمبلي في نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″، بفوز الأزوري بركلات الترجيح وتتويجه باللقب للمرة الثانية في تاريخه.

إيطاليا ضد إنجلترا:

وبدأت مباراة إيطاليا ضد إنجلترا بشكل سريع، ونجح منتخب الأسود الثلاثة في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور دقيقة واحدة عن طريق لاعبه لوك شو بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

وأشعل الهدف المبكر المباراة، حيث انتفض منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم بحثًا عن التعادل، وأطلق إنسيني تسديدة قوية من ضربة حرة من خارج منطقة الجزاء، إلا أنها مرت أعلى المرمى.

واستمرت محاولات منتخب إيطاليا الهجومية، إلا أن دفاع الأسود الثلاثة ظهر متماسكًا أمام الهجمات، وكاد كييزا أن يحرز التعادل بتسديدة قوية، ولكنها مرت بجوار المرمى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم منتخب إنجلترا بهدف نظيف.

بونوتشي يُسجل التعادل:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت محاولات الأزوري لتسجيل التعادل، قبل أن ينجح ليوناردو بونوتشي في هز شباك الأسود الثلاثة عند الدقيقة 67، لينتفض المنتخبان أملًا في إحراز هدف وخطف اللقب.

وسيطر منتخب إيطاليا على وسط الملعب، وكاد كييزا أن يسجل هدفًا، إلا أن دفاع إنجلترا أبعد كرته، وانطلق رحيم سترلينج بالكرة، ولكن ذهبت بعيدًا إلى خارج الملعب، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي؛ ويتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية.

وواصل المنتخبان الضغط في الأشواط الإضافية لخطف هدف الفوز، وانطلق سترلينج داخل منطقة الجزاء، إلا أن بونوتشي تصدى له وحول الكرة إلى ركنية لصالح منتخب الأسود الثلاثة، وأطلق فيليبس تسديدة مرت بجوار مرمى دوناروما.

واصطدمت تسديدة أندريا بيلوتي بقدم مدافع الأسود الثلاثة، لتصل سهلة في يد الحارس بيكفورد، ولعب إيمرسون عرضية خطيرة، إلا أن لاعبي الأزوري لم يتابعوها، ولعب بيرنارديسكي كرة ثابتة بشكل رائع، ولكن بيكفورد تصدى لها.

وخيم التعادل الإيجابي على الشوطين الإضافيين في مباراة إيطاليا ضد إنجلترا، ليلعب المنتخبان ركلات الترجيح، والتي حسمها لصالحه الأزوري بنتيجة 3/ 2، ليتوج بلقب يورو 2020.

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