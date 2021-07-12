منتخب السعودية جاهز لمواجهة رومانيا

المواطن - مروة نبيل

اختتم منتخب السعودية تحت 23 عامًا، مساء الاثنين، استعداداته لمواجهة رومانيا الودية ضمن معسكره الإعدادي المقام هناك حاليًّا.

منتخب السعودية يختتم استعداداته:

وأدى لاعبو الأخضر بقيادة المدير الفني سعد الشهري حصتهم التدريبية، مساء الاثنين، على ملعب موغوسوايا، استعدادًا لمواجهة رومانيا، والتي تركزت على تنفيذ مران تكتيكي.

ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية تحت 23 عامًا ضد رومانيا، عند الساعة السابعة مساء الثلاثاء، على ملعب موغوسوايا، في آخر وديات الأخضر قبل المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

الأخضر في الأولمبياد:

وأعلن سعد الشهري مؤخرًا قائمة المنتخب السعودي المشاركة في “أولمبياد طوكيو 2020″، والتي تضم 3 لاعبين فوق السن، وهم؛ سلمان الفرج، سالم الدوسري وياسر الشهراني، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويتواجد الأخضر في المجموعة الرابعة بمنافسات أولمبياد طوكيو 2020، حيث سيفتتح مشواره بمواجهة ساحل العاج يوم 22 يوليو، ثم يلتقي ألمانيا يوم 25 من الشهر ذاته، ويختتم مبارياته في مرحلة المجموعات بمباراة البرازيل يوم 28 يوليو.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة