منصة إحسان تتيح متابعة طلب الأضحية وإتمام التنفيذ بكل يُسر وسهولة

المواطن - الرياض

أكدت منصة إحسان أنه يمكن الآن متابعة حالة طلب إخراج أُضحية عيد الأضحى، وإتمام تنفيذه عن طريق رقم الطلب المُرسل إلى الجوال، بكل يُسر وسهولة عبر المنصة.

وأطلقت المنصة الوطنية للعمل الخيري برنامج الأضاحي، وذلك تزامنًا مع اقتراب موسم الحج وعيد الأضحى لهذا العام 1442هـ.

خطوات إخراج الأضحية:

وأوضحت منصة إحسان أن خطوات إخراج الأضحية تكون عن طريق الخطوات التالية:

– الدخول إلى المنصة.

– ثم اختيار الأضاحي من قائمة برامجنا.

– اختيار الأضحية وتحديد العدد.

– إكمال عملية الدفع.

– ستصل للمستفيد تحديثات عن حالة الأضحية أولًا بأول.

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