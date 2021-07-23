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منصور الشمري يغادر معسكر النصر
بعد تعرضه للإصابة

منصور الشمري يغادر معسكر النصر

2021/07/23
الساعة 3:18 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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منصور الشمري يغادر معسكر النصر الشمري - المصدر @AlNassrFC
المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي النصر، قبل قليل، عن مغادرة منصور الشمري لمعسكر الفريق الأول لكرة القدم المقام حاليًا في بلغاريا.

منصور الشمري يعود إلى الرياض

ولفت حساب نادي النصر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الفحوصات الطبية التي خضع لها منصور الشمري أظهرت تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية.

ويحتاج منصور الشمري إلى فترة راحة وتأهيل تصل إلى 3 أسابيع، وغادر اللاعب معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى الرياض، من أجل مواصلة برنامج علاجه.

منصور الشمري
الشمري – المصدر @AlNassrFC

العالمي يستعد للموسم الجديد

ومن المقرر أن يستمر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر معسكره في بلغاريا لمدة 4 أسابيع، وسيخوض خلاله 4 مباريات ودية استعدادًا لانطلاق الموسم المقبل، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتطمح إدارة العالمي في تدعيم صفوف الفريق الأول بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية، للظهور بشكل مميز في الموسم الجديد والمنافسة على الألقاب، ما يدفعها لحل أزمة الكفاءة المالية، لتسجيل اللاعبين الجدد.

نادي النصر
جانب من المران – المصدر @AlNassrFC


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