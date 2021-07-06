منع إقامة الديربي والكلاسيكو خلال جولة واحدة

المواطن - مروة نبيل

عقدت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين ورشة عمل مرئية عن بُعد لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لمناقشة جدول مباريات المسابقة لمنافسات الموسم المقبل 2021/ 2022.

تفاصيل ورشة العمل:

وشهدت ورشة العمل التي عقدتها لجنة المسابقات برئاسة أحمد الراشد، اليوم الاثنين، حضور ممثلي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين باستثناء ممثل نادي أبها.

وتم خلال الورشة إطلاع ممثلي الأندية على آلية إصدار جدول المسابقة لمنافسات الموسم الرياضي المقبل باستخدام النظام الإلكتروني واعتمادًا على تقسيم الفرق إلى مستويات بناء على ترتيبهم الموسم الماضي، بجانب المعايير التسعة الأخرى المتبعة.

معايير إصدار جدول دوري محمد بن سلمان:

وتم بعد ذلك فتح المجال للأندية لإبداء الملاحظات أو الاقتراحات على المعايير المتبعة ومن ثم اعتماد المعايير النهائية لإصدار جدول المسابقة، وهي؛ مراعاة مواعيد الزراعة الشتوية والصيانة الدورية للملاعب بالتنسيق مع الإدارة المعنية بوزارة الرياضة.

وأن يكون تسلسل جولات الدور الثاني هو انعكاس تام لتسلسل جولات الدور الأول، وكل فريق من الفرق المشاركة يلعب في الدور الواحد كفريق مستضيف سبع مباريات على الأقل وثمان مباريات على الأكثر.

ولا يلعب أي فريق أكثر من جولتين متتاليتين كفريق مستضيف أو جولتين متتاليتين كفريق ضيف في الدور الواحد، وستحمل مباريات الجولة الأولى مواجهات بين فرق المستوى الأول فرق المستوى الرابع وفرق المستوى الثاني فرق المستوى الثالث.

ووفقًا للمعايير النهائية لجدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لا يلعب أي فريق جولتين متتاليتين ضد فريقين من المستوى الأول أو جولتين متتاليتين من المستوى الرابع، وفي الجولتين الأخيرتين يلعب كل فريق إحداهما كفريق مستضيف والأخرى كفريق ضيف.

كما يتم مراعاة الملاعب المشتركة بين فريقين في الجولتين الأخيرتين بحيث يلعب أحد الفريقين في الجولة كفريق مستضيف والفريق الآخر كفريق ضيف لكونها جولات موحدة، بالإضافة إلى عدم إقامة مباراتين من مباريات الديربي أو الكلاسيكو بين الأندية “الهلال- الاتحاد- النصر- الأهلي” في جولة واحدة.

الراشد يشكر مسؤولي الأندية:

وفي ختام ورشة العمل، قدم رئيس اللجنة أحمد الراشد شكره لجميع الأندية على مرئياتها واقتراحاتها وأوضح أن لجنة المسابقات ستقوم بإصدار جدول مباريات الدور الأول في الأيام المقبلة بناء على المعايير المعتمدة.

وتأتي هذه الورشة ضمن جهود الرابطة في التواصل مع الأندية، والاهتمام بجميع آرائهم والاطلاع على مقترحاتهم قبيل انطلاق الموسم المقبل.

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