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مواجهات قوية في التصفيات الآسيوية لمونديال 2022
الأخضر يتواجد بالمجموعة الثانية

مواجهات قوية في التصفيات الآسيوية لمونديال 2022

2021/07/01
الساعة 10:46 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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مواجهات قوية في التصفيات الآسيوية لمونديال 2022 لاعبو المنتخب - المصدر @SaudiNT
المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مراسم قرعة التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022، وأسفرت عن مواجهات قوية.

قرعة التصفيات الآسيوية النهائية

وضمت المجموعة الأولى في التصفيات النهائية المنتخبات التالية، إيران، كوريا الجنوبية، الإمارات، العراق، سوريا ولبنان، فيما جاءت المجموعة الثانية كالتالي؛ اليابان، أستراليا، السعودية، الصين، عمان وفيتنام.

التصفيات الآسيوية
نتيجة القرعة – المصدر @afcasiancup_ar

ونشر حساب كأس آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، نتيجة القرعة، وعلق قائلًا: “نتيجة قرعة الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.. مواجهات نارية في الانتظار!.. كيف كانت القرعة بالنسبة لكم؟”.

وتم تقسيم المنتخبات المتأهلة إلى مجموعتين في التصفيات الآسيوية النهائية، حيث يتواجد 6 منتخبات في المجموعة الواحدة، ويتأهل المتصدر والوصيف إلى بطولة كأس العالم بشكل مباشر، فيما يخوض أصحاب المركز الثالث الملحق الآسيوي.

منتخب السعودية
لاعبو الأخضر – المصدر @SaudiNT

تصنيف استثنائي من فيفا

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قد أصدر التصنيف الجديد لمنتخبات آسي بشكل استثنائي قبل قرعة الدور الحاسم من التصفيات القارية، وجاء الأخضر سادسًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).


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