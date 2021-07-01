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مواعيد مباريات منتخب السعودية بالتصفيات الآسيوية
يتواجد في المجموعة الثانية

مواعيد مباريات منتخب السعودية بالتصفيات الآسيوية

2021/07/01
الساعة 10:57 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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مواعيد مباريات منتخب السعودية بالتصفيات الآسيوية لاعبو الأخضر - المصدر @SaudiNT
المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباريات منتخب السعودية الأول لكرة القدم ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

قرعة التصفيات الآسيوية النهائية

وانتهت، منذ قليل، مراسم قرعة التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022، وأسفرت عن مواجهات قوية، حيث يتواجد منتخب السعودية في المجموعة الثانية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأخضر في تصفيات مونديال 2022
لاعبو الأخضر – المصدر @SaudiNT

وتم تقسيم المنتخبات المتأهلة إلى مجموعتين في التصفيات الآسيوية النهائية، حيث يتواجد 6 منتخبات في المجموعة الواحدة، ويتأهل المتصدر والوصيف إلى بطولة كأس العالم بشكل مباشر، فيما يخوض أصحاب المركز الثالث الملحق الآسيوي.

منتخب السعودية
لاعبو الأخضر – المصدر @SaudiNT

مواعيد مواجهات منتخب السعودية

ومن المقرر أن يبدأ منتخب السعودية الأول لكرة القدم مشواره في التصفيات الآسيوية النهائية، يوم 2 سبتمبر بمواجهة فيتنام، ثم يُلاقي عمان، في السابع من الشهر ذاته، ويلعب الأخضر مع اليابان، في السابع من أكتوبر.

ويُلاقي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره الصيني في التصفيات النهائية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، يوم 12 أكتوبر، ثم يلعب مع أستراليا، يوم 11 نوفمبر، ويواجه فيتنام، يوم 16 من الشهر ذاته.

ويلعب منتخب السعودية الأول لكرة القدم مع نظيره العماني، يوم 27 يناير المقبل، ثم يواجه اليابان، في الأول من شهر فبراير، ثم يلاقي الصين، يوم 24 مارس، ويختتم الأخضر مواجهاته في التصفيات الآسيوية بمباراة أستراليا، يوم 29 من الشهر ذاته.

منتخب السعودية في التصفيات الآسيوية
مواعيد المباريات – المصدر @SaudiNT


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