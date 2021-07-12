موعد مباراة السعودية ومصر الودية

المواطن - مروة نبيل

يستعد الأخضر تحت 17 عامًا، لخوض مباراة السعودية ومصر في أولى مبارياته الودية خلال معسكره الإعدادي المقام حاليًّا في القاهرة.

مباراة السعودية ومصر:

ومن المقرر أن تُقام مباراة السعودية ومصر عند الساعة السادسة مساء يوم غد الثلاثاء، على ملعب نادي المقاولون العرب، في إطار استعدادات الأخضر لمنافسات بطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.

وخاض المنتخب السعودي تحت 17 عامًا معسكرًا في جدة، قبل السفر إلى مصر لاستكمال استعداداته، حيث يختتم المعسكر يوم 17 يوليو الجاري بمشاركة 26 لاعبًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأخضر يستعد لكأس آسيا 2023:

ويُعد معسكر الأخضر تحت 17 عامًا الحالي في جدة ومصر، هو الثالث الذي يخوضه ضمن خطة إعداد طويلة المدى بدأت بتجمعات استكشافية، يعقبها عدة معسكرات إعدادية، وذلك تحضيرًا لمنافسات كأس آسيا.

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