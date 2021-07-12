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موعد مباراة السعودية ومصر الودية
استعدادًا لبطولة كأس آسيا

موعد مباراة السعودية ومصر الودية

2021/07/12
الساعة 10:45 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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موعد مباراة السعودية ومصر الودية لاعبو المنتخب - المصدر @SaudiNT
المواطن - مروة نبيل

يستعد الأخضر تحت 17 عامًا، لخوض مباراة السعودية ومصر في أولى مبارياته الودية خلال معسكره الإعدادي المقام حاليًّا في القاهرة.

مباراة السعودية ومصر:

ومن المقرر أن تُقام مباراة السعودية ومصر عند الساعة السادسة مساء يوم غد الثلاثاء، على ملعب نادي المقاولون العرب، في إطار استعدادات الأخضر لمنافسات بطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.

 

مباراة السعودية ومصر
موعد المباراة – المصدر @SaudiNT

وخاض المنتخب السعودي تحت 17 عامًا معسكرًا في جدة، قبل السفر إلى مصر لاستكمال استعداداته، حيث يختتم المعسكر يوم 17 يوليو الجاري بمشاركة 26 لاعبًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

الأخضر يستعد لكأس آسيا 2023:

ويُعد معسكر الأخضر تحت 17 عامًا الحالي في جدة ومصر، هو الثالث الذي يخوضه ضمن خطة إعداد طويلة المدى بدأت بتجمعات استكشافية، يعقبها عدة معسكرات إعدادية، وذلك تحضيرًا لمنافسات كأس آسيا.


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