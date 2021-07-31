موعد مباراتي الاتحاد الوديتين اليوم

المواطن - محمد سمعه

سيخوض الفريق الكروي الأول في نادي الاتحاد اليوم السبت مباراتين وديتين، وذلك على خلفية معسكره التحضيري للموسم الجديد والمقام حاليًا في النمسا.

موعد مباراتي اليوم لـ الاتحاد بمعسكره

وسيلعب العميد مباراته الأولى ضد فريق جيرستهوفر النمساوي في تمام الثانية عشر ظهرًا اليوم، واللقاء الثاني سيكون في نفس اليوم ضد فريق جراتزر أي كاي النمساوي في تمام الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت السعودية.

جدير بالذكر أن العميد سيواجه فريق فارازدين الكرواتي في الرابع من أغسطس الجاري، ثم يختتم العميد مواجهاته الودية بلقاء مع فريق الدحيل القطري الخميس المقبل.

العميد يراقب لاعب الوحدة

وفي سياق آخر، يضع الاتحاد أنظاره على ضم لاعب الوسط علاء آل حجي نجم نادي الوحدة، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة أن فرص بقائه في صفوف فرسان مكة ستكون قليلة، بسبب هبوط الفريق لـ دوري الدرجة الأولى.

ويرغب العميد في ضم علاء آل حجي صاحب الـ25 عامًا كون اللاعب يستطيع شغل مركزي خط الوسط والجناح، حيث سيكون خيارًا مثاليًا للمدرب فابيو كاريلي للاعتماد عليه كصانع ألعاب أو كجناح، خاصة أن رحيل الرأس أخضري غاري رودريغيز من صفوف العميد بات وشيكًا.

وفي حال نجح العميد في ضم علاء آل حجي فسيكون ثالث صفقة يحسمها العميد بعد ضمه للبرازيلي إيجور كورونادو من صفوف الشارقة الإماراتي والحارس أسامة المرمش من صفوف نادي التعاون.

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