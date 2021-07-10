موعد نهائي يورو 2020 والقنوات الناقلة

المواطن - محمد سمعه

يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية غدًا الأحد موعد نهائي بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020″ بين منتخبي إنجلترا وإيطاليا.

وستنطلق المباراة بين المنتخبين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية غدًا على ملعب ويمبيلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

وستنقل قنوات” CT Sport، RTS Deux HD، Futbol 1HD، Sky Sport Football Italia، Rte Two” المباراة النهائية لبطولة كأس أمم أوروبا.

تاريخ إنجلترا وإيطاليا في نهائي اليورو

ولم يسبق للمنتخب الإنجليزي أن فاز بلقب اليورو، حيث وصل للمرة الأولى في تاريخه إلى نهائي البطولة، بينما وصل منتخب إيطاليا لنهائي اليورو في 3 مناسبات من قبل أعوام 1968 و 2000 و 2012 وفاز باللقب مرة واحدة في عام 1968.

وبوقت سابق، كشفت تقارير صحفية عن صدمة تلقاها منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم بسبب قرار صدر من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عقب أحداث مباراة إنجلترا والدنمارك في الدور قبل النهائي.

قرار مفاجئ للإنجليز قبل نهائي يورو 2020

وذكرت التقارير أن الاتحاد الأوروبي قرر تغريم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مبلغ 30 ألف يورو بسبب توجيه الجمهور الإنجليزي لأضواء الليزر تجاه الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل في مباراة المنتخبين بدور نصف النهائي التي كانت انتهت بفوز إنجلترا بهدفين لهدف.

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