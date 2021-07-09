نادٍ سعودي يُنافس الاتحاد على ضم ليما

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن نادي الاتحاد سيجد منافسة قوية من أجل الحصول على خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل الإماراتي، فابيو ليما خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الاتحاد مصر على ضم ليما

وقال الإعلامي عبدالله المجحم عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “العين صارت صوب الإمارات.. الاتحاد ناوي على ليما وقدم عرضًا، ويوجد نادٍ سعودي داخل في مفاوضات”.

وتابع المجحم تغريدته قائلًا: “الإدارة تريد الاستغناء عن برونو وتبحث عن تسويقه وإدارة الاتحاد تنتظر الموافقة على العرض المقدم للاعب.. جاك العلم أنمار مولع الدنيا”.

وارتبط اسم فابيو ليما خلال الأيام القليلة الماضية بالانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، قبل أن يُثير وكيل أعمال الجدل بتصريحات صحافية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاتحاد يدعم صفوفه

وأعلن العميد مؤخرًا عن تعاقده رسميًا مع إيغور كورونادو، لمدة موسمين حتى عام 2023، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة الإماراتي، وهي الصفقة التي نالت إشادة كبيرة نظرًا لمستوى اللاعب المميز.

وتسعى إدارة أنمار الحائلي، لحل الأزمة الماضية التي يُعاني منها النادي، وتسديد ديونه، من أجل استخراج شهادة الكفاءة المالية وتسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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