نجم الهلال على رادار بايرن ميونخ

المواطن - محمد سمعه

نجح النجم البيروفي أندري كاريلو لاعب الهلال، في التألق مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا 2021 المقامة حاليًا في البرازيل.

كيف ساهم نجم الهلال مع منتخب بيرو ؟

وساهم كاريلو في وصول منتخب بلاده إلى الدور نصف النهائي في البطولة حيث سيلعب منتخب بيرو في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في البطولة مع المنتخب الكولومبي، بعد الخسارة في الدور قبل النهائي من المنتخب البرازيلي.

وقالت صحيفة Libero البيروفية إن تألق كاريلو خطف أنظار مسؤولي فريق بايرن ميونخ الألماني، وذلك للتعاقد معه.

عائق يمنع إتمام الصفقة

ولكن أشارت الصحيفة إلى أن وصول كاريلو إلى سن الـ30 قد يجعل بايرن ميونخ لا يهتم مطولًا بضم كاريلو، رغم إعجاب مسؤولي النادي الألماني بما يقدمه اللاعب مع منتخب بيرو.

وفي السياق ذاته، كان الصحفي البيروفي جوليو فليتشيز أكد على أن انتقال نجم الهلال لـ بايرن ميونخ سيكون معقدًا لتقدم اللاعب في العمر.

وكان اسم كاريلو ارتبط مؤخرًا بالرحيل عن الزعيم والانتقال لفريق آخر خارج المملكة، وذلك بعد قدوم المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم.

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