نجوم الأخضر الأولمبي يدعمون حسان تمبكتي

المواطن - محمد سمعه

قدم لاعبو المنتخب السعودي الأولمبي، لفتة طيبة للمدافع حسان تمبكتي وذلك بعد إصابته بالفترة الأخيرة.

وعرض الحساب الرسمي لـ المنتخب السعودي عبر “تويتر” صورة من غرفة خلع الملابس للأخضر الأولمبي ومتواجد بها صورة تمبكتي معلقة على الحائط، وذلك قبل مواجهة منتخب أوغندا الودية اليوم الجمعة.

نجوم الأخضر الأولمبي لا ينسون حسان تمبكتي:

وحرص لاعبو الأخضر الأولمبي على دعم تمبكتي، وذلك بعد إصابته الخطيرة التي تعرض لها في منتصف يونيو الماضي، بعد احتكاكه مع الحارس محمد العويس في مباراة السعودية وأوزبكستان.

وكان حسان تمبكتي قد سقط عند الدقيقة 71 من أحداث مباراة السعودية ضد أوزبكستان، بعد تدخل مع حارس مرمى الأخضر محمد العويس، وغادر الملعب بسيارة الإسعاف، قبل أن يتم التأكد من استقرار حالته.

يذكر أن مراسل القنوات الرياضية السعودية، خالد العرافة كان أكد على استقرار حالة تمبكتي الصحية بشكل عام، مشيرًا إلى أن نجم الأخضر عاد لوعيه مرة أخرى، مضيفًا: “أموره طيبة ولله الحمد”.

تمبكتي يعود بعد شهرين:

وقال تمبكتي عبر مقطع فيديو يوم 17 يونيو الماضي: “السلام عليكم.. شكرًا على كل من سأل عليّ، أحب أقول لكم إن حالتي أفضل، ولن أحتاج إلى إجراء عملية جراحية، وإن شاء الله شهرين وسأعود”.

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