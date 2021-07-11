نصائح لحماية مرضى ارتفاع ضغط الدم من خطر كورونا

المواطن - الرياض

ردت وزارة الصحة على سؤال شائع بشأن شخص يعاني ارتفاع ضغط الدم، ويريد معرفة ما الذي يجب فعله لتقليل خطر الإصابة بأعراض فيروس كورونا؟

نصائح صحية:

وقالت الصحة عبر تويتر: إن أهم خطوة يمكن اتخاذها هي التحكم في ضغط الدم المترفع واتباع خطة العلاج التي وضعها الطبيب للحماية من المضاعفات الخطيرة التي يمكن أن يسببها المرض.

اللقاح وضغط الدم:

وشددت على ضرورة الالتزام بتناول الأدوية وتغيير نمط الحياة ليمنع أو يقلل المشكلات الصحية التي يمكن أن يسببها ارتفاع ضغط الدم، مؤكدةً أهمية أخذ لقاح كورونا للحماية من الإصابة الشديدة والمضاعفات الخطيرة.

مستجدات كورونا:

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (1112) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (13) حالة وفاة رحمهم الله.

كما أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (1189) حالة تعافٍ، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (482,414) حالة ولله الحمد.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة