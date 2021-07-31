نقل الغنوشي إلى عيادة خاصة إثر تدهور حالته الصحية

المواطن - متابعة

أفادت إذاعة “موزاييك” التونسية بنقل رئيس مجلس النواب المجمّد ورئيس حركة “النهضة” راشد الغنوشي، مساء اليوم السبت، إلى عيادة خاصة إثر تدهور حالته الصحية.

الغنوشي وفيروس كورونا:

وفي 21 يوليو ذكر مصدر طبي في المستشفى العسكري بتونس أن الغنوشي غادر المستشفى بعد تلقيه العلاج اللازم وتماثله للشفاء من إصابته بفيروس كورونا.

وأعلن البرلمان التونسي في الـ13 من يوليو الجاري عن إصابة الغنوشي البالغ 80 عامًا بفيروس كورونا.

وجاء في بيان المجلس النيابي: “تأكدت إصابة الغنوشي بفيروس كورونا إثر إجراء مسحة طبية جاءت نتيجتها موجبة”.

يذكر أنه سبق للغنوشي أن خضع للتطعيم ضد فيروس كورونا.

كورونا في تونس:

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 3419 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و183 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس قد بلغ 589 ألفًا و565 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 19 ألفًا و686 وفاة.

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