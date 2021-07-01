نيناد لالاتوفيتش يبدأ مهمته مع الباطن

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الباطن عن وصول المدير الفني الصربي نيناد لالاتوفيتش إلى السعودية، اليوم الخميس، تمهيدًا لبدء مهمته مع الفريق الأول لكرة القدم.

نيناد لالاتوفيتش يصل السعودية

ونشر حساب نادي الباطن الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة لوصول المدير الفني الصربي نيناد لالاتوفيتش، ورحب به، وتمنى له التوفيق مع الفريق السماوي خلال الفترة المقبلة.

وكان نادي الباطن قد أعلن قبل بضعة أيام عن تعاقده رسميًا مع نيناد لالاتوفيتش لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بعقد يمتد لموسم رياضي واحد، خلفًا لمواطنه ألكسندر فيسيلينوفيتش الذي ضمن البقاء في دوري المحترفين.

وسبق للمدرب الصربي لالاتوفيتش صاحب الـ43 عامًا، تدريب منتخب بلاده تحت 21 عامًا، وأندية ريد ستار، كوكاريكي، فويفودينا ورادنيسكي نيش، ونجح في التتويج بلقب كأس صربيا موسم 2019/ 2020.

الباطن مستمر في دوري المحترفين

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في البقاء بمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما أنهى الموسم في المركز الـ12 برصيد 36 نقطة، حيث تمكن من تحقيق الفوز 9 مرات، والتعادل مثلهم وخسر 12 مرة.

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