هجوم بطائرات مسيرة على قاعدة عين الأسد في العراق

المواطن- متابعة

وقع هجوم بعدد من الطائرات المسيرة على قاعدة عين الأسد بالأنبار، العراق، اليوم الأربعاء، وهو ما نجم عنه خسائر بشرية في صفوف الجيش العراقي.

وبحسب موقع سكاي نيوز فإن هناك هجومًا ثانيًا وقع بطائرة مسيرة مفخخة على قاعدة حقل العمر النفطية القريبة من الحدود العراقية السورية، والتي تشغلها القوات الأميركية.

ويأتي الهجوم على قاعدة عين الأسد، بعد 48 ساعة من إعلان التحالف الدولي لمحاربة داعش سقوط 3 صواريخ على القاعدة.

وخلال الفترة الماضية، استهدفت عدة هجمات قاعدة عين الأسد ومطار بغداد الدولي، حيث تتمركز قوات أميركية، وتنفذ الهجمات سواء بالصواريخ أو بالطائرات المسيرة.

أصابع الاتهام موجهة لإيران

وتوجه الولايات المتحدة أصابع الاتهام إلى الميليشيات الموالية لإيران، وسط توتر متصاعد بين واشنطن وطهران.

ويُذكر أن الولايات المتحدة تنشر 2500 عسكري في العراق، من بين 3500 عنصر من قوات التحالف الدولي هناك.

وكان التحالف الدولي في سوريا والعراق، أعلن حصيلة الاستهداف الذي طال قاعدة عين الأسد التي تتواجد فيها القوات الأمريكية في محافظة الأنبار، حيث ذكر العقيد مارتن واين في بيان صحفي، أن التقرير الأولي يشير إلى أن القاعدة تعرضت في الساعة 12:30 مساء بالتوقيت المحلي للعراق، لقصف بلغ 14 صاروخًا.

وأضاف: سقطت الصواريخ على القاعدة ومحيطها، وتم تفعيل تدابير دفاعية لحماية القوة، وفي هذا الوقت، تشير التقارير الأولية إلى 3 إصابات طفيفة.

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