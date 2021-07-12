هداف الدوري المصري يُحفز محمد شريف

المواطن - مروة نبيل

أشعل مهاجم المارد الأحمر، محمد شريف، سباق المنافسة على لقب هداف الدوري المصري لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي، بعد تألقه اللافت خلال مباراة مصر المقاصة ضد الأهلي.

مصر المقاصة ضد الأهلي:

ولعب مصر المقاصة ضد الأهلي على ملعب الجيش في السويس، مساء أمس الأحد، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ18 من بطولة الدوري المصري لكرة القدم، وانتهت بفوز المارد الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط (اضغط هنا).

وبعد مباراة مصر المقاصة ضد الأهلي، رفع المارد الأحمر رصيده 51 نقطة من 23 مواجهة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة، فيما أشعل محمد شريف المنافسة على لقب هداف الدوري المصري الممتاز بالهاتريك الذي سجله.

هداف الدوري المصري:

وخطف محمد شريف الأنظار خلال مباراة مصر المقاصة ضد الأهلي، وسجل هدفين، فيما اصطدمت تسديدته الثالثة بالمدافع، وأثيرت حالة من الجدل حول هوية مسجل الهدف، قبل أن يحسم الاتحاد المصري لكرة القدم الأمر اليوم، ويحتسبه لمهاجم المارد الأحمر.

ورفع محمد شريف رصيده إلى 15 هدفًا، ليتصدر قائمة هداف الدوري المصري لكرة القدم، بالتساوي مع مهاجم النادي الأهلي المعار إلى فريق سيراميكا كيلوباترا، أحمد ياسر ريان، وبفارق 3 أهداف عن أقرب المنافسين.

ويُنافس على لقب هداف الدوري المصري لكرة القدم، نجم نادي الزمالك، المغربي أشرف بن شرقي، حيث يحتل المركز الثالث في القائمة برصيد 12 هدفًا، يليه لاعب فريق طلائع الجيش، أحمد سمير، ولاعب المصري البورسعيدي، عمر كمال.

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