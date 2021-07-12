هذا الطعام يؤثر على الصحة العقلية للنساء

المواطن- متابعة

وجدت دراسة حديثة أن هناك أطعمة تؤثر على الصحة العقلية للمرأة بشكل يفوق كثيرًا تأثيرها على الرجل؛ حيث يبدو أن النساء معرضات للخطر بشكل خاص.

الوجبات السريعة والصحة العقلية

وبحسب دراسة حديثة نُشرت في مجلة الطب الشخصي (the Journal of Personalized Medicine)، فإنه في حين تم إلقاء اللوم على الوجبات السريعة كأحد الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع معدلات السمنة، إلا أنه هناك أيضًا أدلة متزايدة على أن لها تأثيرًا كبيرًا على صحتنا العقلية على المدى الطويل.

آلية الدراسة

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، سبق أن كشفت الدراسات أن هناك فجوة بين الجنسين عندما يتعلق الأمر بالصحة العقلية، حيث تتلقى واحدة من كل أربع نساء علاجًا للاكتئاب في مرحلة ما، مقارنة بواحد من كل عشرة رجال، لكن المفاجأة كانت في نتائج دراسة أجراها باحثون من جامعة بينغامتون في نيويورك، حيث درسوا 1209 من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 عامًا أو أكثر، مقسمين إلى 329 رجلًا و880 امرأة، وطلبوا منهم ملء استبيان لتقييم مزاجهم واستهلاكهم اليومي للحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات ذات الأوراق الخضراء الداكنة واللحوم، والفاصوليا والمكسرات ومنتجات الألبان والأسماك والوجبات السريعة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين، بالإضافة إلى مستويات التمارين الرياضية التي يمارسونها.

نتائج الدراسة

وأكدت النتائج التي توصلوا إليها ما أظهرته الدراسات السابقة، أن هناك علاقة قوية بين ما نأكله ومقدار التمارين التي نقوم بها وصحتنا العقلية، ولكن الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن تناول الوجبات السريعة كان له على ما يبدو تأثيرًا سلبيًا أكبر على النساء منه على الرجال.

وعلاوة على ذلك، وجد الباحثون أن النساء، وليس الرجال، اللواتي تناولن الكثير من الكافيين، أبلغن عن المزيد من مشاكل الصحة العقلية.

وكان الخبر السار هو أن مستويات أعلى من التمارين الرياضية وتناول نظام غذائي صحي على غرار حمية البحر الأبيض المتوسط (غنية بالخضراوات والمكسرات والأسماك الزيتية) ارتبط أيضًا بصحة عقلية أفضل لكلا الجنسين.

وأكدت الدراسة على أن إحدى الطرق التي تؤثر بها الوجبات السريعة على أدمغتنا هي من خلال تأثيرها على الميكروبيوم، أي الميكروبات المتعايشة مع الإنسان والموجودة في الأمعاء.

وتعمل الدهون والسكريات غير الصحية في الوجبات السريعة على تشجيع نمو البكتيريا السيئة التي تعيش في الأمعاء، وهذه بدورها تولد مواد كيميائية تسبب الالتهاب في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الدماغ، بحسب الباحثة.

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