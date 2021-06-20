احذر تناول هذا النوع من الطعام مع القهوة 

المواطن- متابعة

قال الطبيب المختص في مجال إنقاص الوزن والتنحيف، بافيل إيسانباييف، إنه من الأفضل عدم تناول الحلويات مع القهوة.

أنسب وقت لتناول القهوة

وأضاف المختص: تحتوي هذه الحبوب على مضادات المغذيات ( Antinutrient )- المواد التي تمنع امتصاص الجسم للعناصر والفيتامينات من الطعام؛ لذلك من الأفضل تناول القهوة بين وجبات الطعام، وليس قبلها، حتى لا تمنع العناصر المفيدة من دخول الجسم.

وأشار الخبير إلى أنه غالبًا ما يتم تناول القهوة وهي محلاة أي مع السكر والحلوى، لأن ذلك تزيد من مستوى الغلوكوز في الدم بشكل مؤقت.

وعادة، يؤدي ذلك إلى رغبة الجسم في تناول المزيد من الغلوكوز، ولذلك يشعر الإنسان بزيادة في القوة والحيوية لكن بعد فترة ينتهي مفعول وتأثير الكافيين ويعود الجسم إلى الحالة الطبيعية.

وقال إيسانباييف: عند تناول الكافيين مع الحلويات، فإن مستوى الغلوكوز يرتفع بشكل مفرط ثم ينخفض ​​بشكل حاد، وهو ما قد يتسبب بظهور نقص سكر الدم (hypoglycemia) الذي من عوارضه الشعور بالوهن والتعب والدوار وبالتعرق الرطب البارد والنعاس، وبالنسبة للبعض، قد تظهر هذه الحالة بشكل ضعيف، ولدى آخرين بشكل أقوى.

ونوه المختص بأن التمثيل الغذائي بعد تناول القهوة، يختلف من شخص لآخر، لذا يجب أن يعتمد المرء على ملاحظته الشخصية لوضعه الصحي وحالته ويحدد ما يناسبه.

شارك الخبر







مقالات ذات صلة