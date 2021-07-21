هذه أضرار الإكثار من تناول حلوى العيد

المواطن- محمد داوود- جدة

نصحت استشارية الأسنان الدكتورة فاطمة مغربي، أفراد المجتمع وخصوصًا الأطفال بعدم الإكثار من تناول الحلويات احتفاء بحلول عيد الأضحى، موضحة أن مشكلة الإكثار من الحلويات تبدأ بالأسنان وتؤثر على كل أعضاء الجسم، ومع مرور الوقت وعلى المدى البعيد يزيد احتمالية تعرض الفرد للإصابة بداء السكري النوع الثاني الذي يعرف بالنوع المكتسب، وهذا النوع يمكن الوقاية منه باتباع النصائح الغذائية.

تسبب تسوس الأسنان:

وقالت في تصريحات لـ”المواطن“: إن الحلويات تحتوي على نسبة كبيرة من السكريات التي تتلف الأسنان، فتناول السكريات يغذي بكتيريا الفم التي بدورها تتسبب في تسوس الأسنان، وفي إحداث ضرر في اللثة، وبجانب ذلك فإن الحلويات السكرية تسبب إدمان تناولها عند الأطفال، إذ ثبت أن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر تعمل على تنشيط المسار في الدماغ عن طريق إطلاق الدوبامين، مما يزيد رغبة الأطفال في الإكثار من تناولها، بالإضافة إلى ذلك فإن تناول الحلويات بكثرة يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة، فالجلوكوز هو مصدر رئيسي للطاقة للجسم، ولكن إذا لم يتم استخدامه على الفور كطاقة فإن الجسم يخزن الفائض على شكل دهون.

مقاومة الجسم للإنسولين:

وأشارت إلى أن الحلويات تحتوي على نسبة كبيرة من السكريات التي ترفع نسبة السكر في الدم لدى الصغار والكبار، ويمكن مع مرور الوقت أن يؤدي الإفراط في تناول الحلويات إلى مشكلة مقاومة الجسم للإنسولين؛ مما قد ينتج عنه الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وذلك بسبب ارتفاع معدل السكر في الدم، كما أن الحلويات تحتوي على كمية كبيرة من الدهون والزيوت التي تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي.

تضعف شهية الأطفال:

وخلصت الدكتورة مغربي بالقول: إن تناول الحلويات بكثرة تضعف شهية الأطفال نحو الأغذية الصحية الأخرى التي تحتوي على عناصر غذائية هامة مثل البروتين والفيتامينات والمعادن، ويجب الحرص على تناول الأطعمة الصحية التي تحتوي على سكريات طبيعية مثل الفواكه إذ يمكن تقديمها للضيوف والأطفال على هيئة سلطة فواكه.

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