‎الرئيسية
جديد الأخبار
هذه مراكز استقبال الحجاج في مكة المكرمة
وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية

هذه مراكز استقبال الحجاج في مكة المكرمة

2021/07/12
الساعة 1:02 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
هذه مراكز استقبال الحجاج في مكة المكرمة
المواطن - مكة المكرمة

سلطت وزارة الحج والعمرة، الضوء على الملامح الخطة التشغيلية لاستقبال الحجاج في مراكز الاستقبال لموسم حج هذا العام 1442 هـ بمكة المكرمة.

مراكز استقبال الحجاج: 

وأوضحت الوزارة عبر إنفوجراف نشرته على حسابها الرسمي بموقع تويتر، أنه سيتم استقبال الحجاج في مراكز : “النوارية، والزايدي، والشرائع، والهدا، وذلك قبل توجه ضيوف الرحمن إلى المسجد الحرام لأداء طواف القدوم.

ويبدأ الاستقبال في هذه المراكز يومي 7 و8 ذي الحجة، حيث يبلغ حجاج هذا العام 60 ألف حاج من المواطنين والمقيمين من المملكة، وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية.


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

إدارة الحشود والتفويج تكثف جهودها لتنفيذ إستراتيجيات خطة الحج

كثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرم والمسجد النبوي