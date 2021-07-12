هذه مراكز استقبال الحجاج في مكة المكرمة

المواطن - مكة المكرمة

سلطت وزارة الحج والعمرة، الضوء على الملامح الخطة التشغيلية لاستقبال الحجاج في مراكز الاستقبال لموسم حج هذا العام 1442 هـ بمكة المكرمة.

مراكز استقبال الحجاج:

وأوضحت الوزارة عبر إنفوجراف نشرته على حسابها الرسمي بموقع تويتر، أنه سيتم استقبال الحجاج في مراكز : “النوارية، والزايدي، والشرائع، والهدا، وذلك قبل توجه ضيوف الرحمن إلى المسجد الحرام لأداء طواف القدوم.

ويبدأ الاستقبال في هذه المراكز يومي 7 و8 ذي الحجة، حيث يبلغ حجاج هذا العام 60 ألف حاج من المواطنين والمقيمين من المملكة، وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

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