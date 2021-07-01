هل ينضم ريبيري إلى نادٍ سعودي؟

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي، قبل قليل، عن رحيل النجم الفرنسي فرانك ريبيري رسميًا عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم رسميًا.

ريبيري يرحل عن فيورنتينا

ونشر حساب نادي فيورنتينا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة للاعبه المخضرم فرانك ريبيري بعد نهاية تعاقده مع الفريق الأول لكرة القدم، متمنيًا له التوفيق في خطوته المقبلة.

وبدأت رحلة النجم الفرنسي المخضرم مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيورنتينا الإيطالي قبل عامين، وظهر بشكل مميز معه طوال الفترة الماضية، ليؤكد أنه ما زال قادرًا على المشاركة باستمرار والتألق في الملاعب.

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وأكدت تقارير صحافية خلال اليومين الماضيين، أن ريبيري صاحب الـ38 عامًا، تلقى عروضًا مغرية من أكثر من ناد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من أجل الحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي، إلا أنه لم يحسم موقفه.

وكان نادي النصر يسعى للتعاقد مع النجم الفرنسي بعد رحيله عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني، قبل أن يُفضل الاستمرار في أوروبا؛ والانتقال إلى صفوف فيورنتينا الإيطالي.

وتألق ريبيري مع البايرن من 2007 حتى 2019، وحقق معه العديد من البطولات، ومنها الدوري الألماني 9 مرات، كأس ألمانيا 6 مرات، والسوبر الألماني 5 مرات، ومرة واحدة كل من دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

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