وزراء وأميرات: رؤية 2030 تدعم أهداف التنمية المستدامة على كافة الأصعدة

المواطن - الرياض

وجه عدد من المسؤولين رسائل إلى المواطنين من أجل التعريف بالتنمية المستدامة وأبرز أهدافها؛ نظرًا لارتباطها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

"التنمية المستدامة، والاستهلاك المستدام، والإنتاج المستدام، مسؤولية الجميع؛ أفراد ومجتمع ومؤسسات وجهات حكومية". معالي وزير التجارة والإعلام في رسالة للمستهلك والشركات حول الإنتاج والاستهلاك المسؤول. #رهاننا2030 pic.twitter.com/NlS5v1G27M — وزارة الإعلام (@media_ksa) July 12, 2021

حقوق وواجبات المستهلك

وقدم وزير التجارة والإعلام المكلف، ماجد القصبي، رسالة إلى المستهلك في السعودية، وقال: “المستهلك له حقوق وعليه واجبات مثل التاجر، فالتنمية المستدامة والاستهلاك والإنتاج المستدام، مسؤولية الجميع؛ من أفراد ومجتمع وأسرة ومؤسسات وجهات حكومية”.

وتابع: “التغيير يبدأ من المواطن يجب أن تغير نمط الاستهلاك من حيث كيف وكم وماذا يشتري، وذلك في كل شيء يمكن شراؤه.. أقدم هذه الدعوة لكل أبنائنا وبناتنا أن نراجع أنماط استهلاكنا”.

واختتم وزير التجارة والإعلام المكلف رسالته قائلًا: “وأوجه إلى الشركات الدعوة أيضًا لإيجاد فرص ابتكارية جديدة لكي يكون الإنتاج أفضل وبتكلفة أقل واستهلاك أمثل وأفضل”.

ماذا تعرف عن #الأهداف_العالمية وارتباطها بـ #رؤية_السعودية_2030 ؟ 📺تعرف على الخطة العالمية للتنمية المستدامة مع سمو الأميرة @HaifaAlMogrin المندوب الدائم للمملكة في منظمة اليونسكو @KSAForUNESCO#رهاننا2030 pic.twitter.com/McwsIPDXOm — مؤسسة الملك خالد #رهاننا2030 (@KKFoundation) July 11, 2021

أهداف التنمية المستدامة

وتحدثت المندوبة الدائمة للمملكة في اليونسكو، هيفاء آل مقرن، عن أهداف التنمية المستدامة قائلة: “اتفقت الدول تحت مظلة الأمم المتحدة في عام 2015 على خارطة طريق متمثلة في أهداف التنمية المستدامة وهي خطة تنموية اجتماعية بيئية اقتصادية متكاملة”.

وأضافت هيفاء آل مقرن: “هذه الخطة لمواجهات العقبات والتحديات المتعلقة بمواضيع عدة تهم العالم مثل التعليم القضاء على الفقر واللامساواة حماية البيئة دعم الصناعة والنمو الاقتصادي وتحقيق السلام والعدل؛ وذلك لضمان حياة أفضل للجميع”.

وجاء في ختام رسالتها: “وعندما ننظر إلى مفهوم التنمية المستدامة والشاملة لابد أن نذكر رؤية المملكة 2030 والتي تنبثق أهدافها من ثلاثة محاور مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، والمتسقة إلى حد كبير مع أهداف التنمية المستدامة على كافة الأصعدة البيئية والاجتماعية والاقتصادية”.

ريما بنت بندر تُشيد بتطور الرياضة في السعودية:

وفي السياق ذاته، قالت سفيرة خادم الحرمين الشريفين في واشنطن، الأميرة ريما بنت بندر: “المملكة جزء مهم من التحول الطموح لمستقبل أفضل للعالم والأجيال القادمة، مستقبل نحقق فيه تطلعات قيادتنا وبلدنا ونساهم في تحقيق حلول للقضايا العالمية ونعزز تنمية جميع المجتمعات”.

وواصلت: “قبل 5 سنوات أعلنت الأمم المتحدة عن الأهداف العالمية للتنمية المستدامة وتبنتها 170 دولة لتحقيق 17 هدف عالمي بحلول عام 2030 وبالتأكيد المملكة من أول الدول التي دعمت أهداف التنمية المستدامة والتي تتوافق مع رؤية المملكة 2030، ومن بين هذه الأهداف هدف لمس تأثير إيجابي بشكل مباشر وهو هدف تحقيق الصحة الجيدة”.

واستكملت الأميرة ريما بنت بندر حديثها قائلة: “والحمد لله المملكة تشهد اليوم الكثير من الإنجازات في كافة المجالات والتي تتوافق مع تطلعاتنا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ونشهد تطويرًا في كافة مشاهد الحياة الاجتماعية الثقافية والصحية”.

وأردفت: “وتحقيق هدف الصحة الجيدة في أي مجتمع يبدأ من ممارسة حياة صحية جسديًّا ونفسيًّا، وسبب اهتمامي بالرياضة بسبب إيماني بأهميتها لصحة الإنسان والمجتمع؛ لأن جزءًا مهمًّا من تطوير جودة الحياة يعتمد على حياة صحية”.

وأشادت بدعم القيادة لمجال الرياضة، وقالت: “وبفضل من الله وبفضل جهود حكومتنا الرشيدة زاد الوعي بأهمية الرياضة، مثلًا تجاوزت نسبة مشاركة المرأة الرياضية خلال الـ5 سنوات الماضية نسبة 150%، ورؤية 2030 تضمنت هدف رفع النشاط البدني والرياضي للمجتمع بنسبة 40% وتحقيقنا لهذه الأهداف طموح لرؤيتنا أيضًا يساهم في تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة”.

واختتمت حديثها قائلة: “رسالتي اليوم للجميع ممارسة الرياضة هي أسلوب حياة من أجل صحتك الجسدية والنفسية، ومن أجل رفع طاقتك التي تعتبر وقودًا لحياتك الشخصية والمهنية والاجتماعية، الوطن والمجتمع بحاجة لكم وأنتم بصحة جيدة؛ لأن التنمية المستدامة تحتاج مجتمعًا صحيًّا؛ اهتموا بصحتكم وابدؤوا بممارسة الرياضة اليوم”.

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