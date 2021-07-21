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وزير الرياضة لـ نجوم الأخضر الأولمبي: موفقين يا أبطال
قبل مواجهة منتخب كوت ديفوار

وزير الرياضة لـ نجوم الأخضر الأولمبي: موفقين يا أبطال

2021/07/21
الساعة 8:12 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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وزير الرياضة لـ نجوم الأخضر الأولمبي: موفقين يا أبطال وزير الرياضة يتابع تدريبات الأخضر الأولمبي
المواطن - محمد سمعه

وجه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، رسالته إلى لاعبي المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، وذلك قبل مواجهة منتخب كوت ديفوار صباح الغد الخميس في أولمبياد طوكيو.

وزير الرياضة يدعم لاعبي الأخضر الأولمبي:

وغرد الأمير عبدالعزيز الفيصل عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “سعدت بلقاء لاعبي منتخبنا الأولمبي خلال تدريبهم الأخير لمواجهة ساحل العاج غدًا الخميس، موفقين يا أبطال”.

وزير الرياضة يدعم الأخضر الأولمبي قبل مواجهة كوت ديفوار

وكان الفيصل حضر الحصة التدريبية اليوم الأربعاء، وذلك قبل مواجهة منتخب كوت ديفوار بحضور ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وزير الرياضة يداعب الكرة

يذكر أن المنتخب السعودي يتواجد في المجموعة الرابعة بمنافسات أولمبياد طوكيو 2020، حيث سيفتتح مشواره بمواجهة كوت ديفوار يوم 22 يوليو، ثم يلتقي ألمانيا يوم 25 من الشهر ذاته، ويختتم مبارياته في مرحلة المجموعات بمباراة البرازيل يوم 28 يوليو.

توقيت لقاء السعودية وكوت ديفوار:

وسيلتقي المنتخب السعودي مع منتخب كوت ديفوار غدًا في الحادية عشرة والنصف صباحًا بتوقيت المملكة.

الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة

 


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