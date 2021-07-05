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#وظائف شاغرة للجنسين في طيران ناس
لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس

#وظائف شاغرة للجنسين في طيران ناس

2021/07/05
الساعة 6:18 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف شاغرة للجنسين في طيران ناس
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية للنقل الجوي “طيران ناس”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف طيران ناس:

وأبرزت شركة طيران ناس، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مسؤول خدمات العملاء.

– موظف خدمات الركاب والمقصورة.

طريقة التقديم على وظائف ناس:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).


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