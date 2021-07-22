وليد الفراج بعد خسارة منتخب السعودية: لنا فقط الظهور المشرف

المواطن - محمد سمعه

علق الإعلامي الرياضي وليد الفراج على خسارة منتخب السعودية تحت 23 عامًا أمام منتخب ساحل العاج صباح اليوم الخميس في أولمبياد طوكيو.

وغرد الفراج قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : ” ساحل العاج كانت فرصتنا الوحيدة في محاولة بناء رصيد من النقاط للدخول في حسابات المجموعة بـ أولمبياد طوكيو، ولكن مع الأسف فقدنا هذه الفرصة، يتبقى لنا ألمانيا والبرازيل، وهذا يعني أنه لم يتبق لنا إلا الظهور المشرف ببقية المباريات، الحمد لله على كل حال”.

المنتخب الإيفواري استغل الأخطاء

وكان المنتخب الإيفواري سجل الهدف الأول عن طريق النيران الصديقة، وذلك بعد أن سجل المدافع عبدالإله العمري هدف الإيفواريين بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ40.

ولم ينتظر سالم الدوسري إلا 3 دقائق لينجح في إحراز الهدف الأول للأخضر بالدقيقة الـ43 من تصويبة صاروخية.

وفي الشوط الثاني من مباراة منتخب السعودية ضد ساحل العاج، استثمر المنتخب الإيفواري خطأ دفاعيًا قاتلًا من لاعبي الأخضر ليضيف الهدف الثاني عبر اللاعب فرانك كيسي بالدقيقة الـ67.

يذكر أن سالم الدوسري أصبح رابع لاعب في تاريخ المنتخب السعودي يسجل في الأولمبياد بعد كل من ماجد عبدالله ومحمد الخليوي وفؤاد أنور.

موعد المباراة المقبلة لـ منتخب السعودية الأولمبي

من ناحية أخرى، سيواجه المنتخب السعودي الأولمبي، نظيره الألماني بالجولة الثانية من دور المجموعات ضمن منافسات كرة القدم بـ أولمبياد طوكيو 2020.

وسيلعب الأخضر مع ألمانيا ظهر الأحد المقبل 25 يوليو في تمام الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت المملكة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت اليابان.

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