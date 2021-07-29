يوسف بو عريش يحقق إنجازًا شخصيًا ويودع طوكيو 2020

المواطن - مروة نبيل

حقق لاعب المنتخب السعودي للسباحة، يوسف بو عريش إنجازًا شخصيًا خلال مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

إنجاز شخصي للسباح يوسف بو عريش

ونجح يوسف بو عريش في تحطيم رقمه الشخصي خلال منافسته في المجموعة الأولى للتصفيات الأولية لسباق 100 م فراشة بزمن قدره 56.29، إلا أنه لم يتمكن من الصعود إلى الدور النصف النهائي؛ ليودع منافسات أولمبياد طوكيو.

ونشر حساب الأولمبية السعودية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لمشاركة يوسف بو عريش، وتمنى له التوفيق خلال مشاركته في المنافسات المقبلة.

مواجهة قوية تنتظر تهاني القحطاني

على الجانب الآخر، تترقب الجماهير مباراة لاعبة الجودو، تهاني القحطاني ضد الإسرائيلية رزا هيرشكو المصنفة الـ20 عالميًا، ضمن منافسات دور الـ32 لوزن فوق 78 كجم، حيث ستُقام المواجهة فجر يوم الجمعة، عند الساعة 5:45 بتوقيت السعودية.

وتحظى لاعبة الجودو الشابة تهاني القحطاني بدعم كبير من رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بجانب المساندة الجماهيرية الكبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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