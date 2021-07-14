يوفنتوس يحسم مصير كريستيانو رونالدو بشكل نهائي

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن قرار نادي يوفنتوس الإيطالي النهائي بشأن بقاء البرتغالي كريستيانو رونالدو أو رحيله عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كريستيانو رونالدو أبدع في يورو 2020

وكان اسم رونالدو صاحب الـ36 عامًا تردد بالرحيل عن صفوف يوفنتوس وانتقاله إلى الدوري الأمريكي أو نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، رغم المستويات المميزة التي قدمها مع منتخب البرتغال في بطولة كأس أمم أوروبا نسخة 2020.

اليوفي لا يفكر في التخلص من رونالدو

ولكن كشف التشيكي بافل نيدفيد ، نائب رئيس نادي يوفنتوس لـ شبكة Football Italia أن رونالدو مستمر مع يوفنتوس بالموسم الجديد.

وكانت تقارير كشفت بوقت سابق، أن يوفنتوس رغب في التخلص من رونالدو بسبب راتبه السنوي الكبير الذي يُرهق خزينة النادي، لكن اللاعب البرتغالي المُتوج بـ 5 كرات ذهبية سوف يستمر مع يوفنتوس في الموسم الجديد.

يذكر أن البرازيلي دانيلو ظهير أيمن نادي يوفنتوس أكد على أن رونالدو باق في صفوف يوفنتوس.

وأضاف دانيلو: “إنه صديق عزيز لي، ونحن نعرف بعضنا البعض منذ فترتنا في ريال مدريد، إنه سيبقى معنا في الموسم المقبل”.

وكان كريستيانو رونالدو انضم إلى صفوف فريق يوفنتوس في صيف 2018 قادمًا من نادي ريال مدريد الإسباني.

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