يوفنتوس يُراقب نجم منتخب إيطاليا

المواطن - محمد سمعه

يفكر نادي يوفنتوس الإيطالي في التعاقد مع اللاعب الإيطالي مانويل لوكاتيلي، لاعب وسط فريق ساسولو الإيطالي، الذي شارك مع الأتزوري وساهم في فوز منتخب بلاده بـ يورو 2020 مؤخرًا.

وقالت شبكة Sky Sports Italia: إن اليوفي يسابق الزمن للحصول على موافقة ساسولو لضم لوكاتيلي صاحب الـ23 عامًا.

شرط يوفنتوس لإتمام الصفقة:

ويرغب اليوفي في ضم مانويل لوكاتيلي على سبيل الإعارة من ساسولو مع وضع بند إلزامي للشراء قيمته 30 مليون يورو، مثلما فعل اليوفي مع فيورنتينا لضم اللاعب فريدريكو كييزا.

وسيوافق ساسولو على بيع لوكاتيلي مقابل 40 مليون يورو وليس 30 مليون كما عرض يوفنتوس.

إنجاز مميز لـ لوكاتيلي:

وكان لوكاتيلي قدم مستويات مميزة مع منتخب إيطاليا في يورو 2020، كما سجل هدفين لمنتخب بلاده في شباك منتخب سويسرا في دور المجموعات باليورو.

وبعد هدفيه في سويسرا، قالت شبكة Opta المتخصصة في الأرقام والإحصائيات: إن لوكاتيلي عادل رقمي لاعبي الأتزوري السابقين بيرلويجي كاسيراجي وماريو بالوتيلي بإحراز هدفين للمنتخب الإيطالي في مباراة واحدة.

وكان كاسيراجي سجل هدفين لـ المنتخب الإيطالي في شباك روسيا في بطولة أمم أوروبا عام 1996 التي أُقيمت في إنجلترا، بينما سجل بالوتيلي هدفين للأتزوري الإيطالي في شباك ألمانيا بـ يورو 2012 الذي أُقيم في بولندا وأوكرانيا.

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