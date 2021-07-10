10 فوائد غذائية غير مسبوقة لسمك السلمون

المواطن- متابعة

سمك السلمون هو وجبة غذائية غنية حيث يحتوي على عناصر غذائية شديدة التنوع، بحسب موقع Health Line الصحي، وإليك أبرز فوائده.

1- غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية

بخلاف معظم الدهون الأخرى، تعتبر دهون أوميغا 3 ضرورية، ويجب عليك الحصول عليها من نظامك الغذائي لأن جسمك لا يستطيع تكوينها، وهذه الدهون مهمة لمحاربة الالتهابات وخفض ضغط الدم.

2- مصدر جيد للبروتين

يساعد البروتين على بناء العضلات وحماية العظام وسرعة التعافي من الإصابات، وتحتوي 3.5 أونصة من سمك السلمون على 22-25 غرامًا من البروتين.

3- غني بفيتامينات بي

تحتوي 100 غرام من سمك سلمون على مجموعة من فيتامينات بي، التي تعمل على تحسين أداء الدماغ والجهاز العصبي وتحويل الطعام إلى طاقة.

4- يحتوي على البوتاسيوم

يساعد البوتاسيوم في التحكم في ضغط الدم، كما أنه يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

5- غني السيلينيوم

أظهرت الدراسات أنه يساعد في حماية صحة العظام ويقلل خطر الإصابة بالسرطان.

6- يحتوي على مضادات الأكسدة

يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق تقليل أكسدة الكوليسترول الضار.

7- يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب

يساعد تناول سمك السلمون بانتظام في الحماية من أمراض القلب.

8- يساعد على التحكم بالوزن

مثل الأطعمة الأخرى الغنية بالبروتين، يساعد سمك السلمون على تنظيم الهرمونات التي تتحكم في الشهية وتجعلك تشعر بالشبع، إلى جانب ذلك، يزيد معدل الأيض لديك بعد تناول الأطعمة الغنية بالبروتين مثل السلمون، مقارنة بالأطعمة الأخرى.

9- يساعد في محاربة الالتهاب

يمكن أن يكون سمك السلمون سلاحًا قويًا ضد الالتهابات، ويعتقد العديد من الخبراء أن الالتهاب هو السبب الجذري لمعظم الأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب والسكري والسرطان.

10- يحمي صحة الدماغ

يشير عدد متزايد من الدراسات إلى أن إدراج السلمون في نظامك الغذائي يحسن وظائف المخ.

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