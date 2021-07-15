190 كاميرا ثابتة ومتحركة و35 بانورامية لمراقبة الأنفاق في العاصمة المقدسة

المواطن - واس

رفعت وكالة التشييد والصيانة بأمانة العاصمة المقدسة كفاءة وجاهزية شبكة الأنفاق بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة البالغ عددها ٥٨ نفقاً للسيارات والمشاة بأطوال بلغت ٣٤٧٢٧ م من خلال تنفيذ الأعمال المدنية المتضمنة رفع كفاءة البناء الإنشائي والمعماري ومعالجة الشروخ الخرسانية بمساحة ١٨٨٠٩٩٥م ٢ ، وفواصل التمدد بطول ٢٧٦٠ م . ط، ودهان الحوائط بمساحة ٢٤٠١٧م٢ .

جهود أمانة العاصمة المقدسة

كما عملت الوكالة على تنفيذ أعمال التشغيل المشتملة على التجهيزات الكهربائية والمكانيكية وتركيب المراوح النفاثة الجديدة بعدد ٧٠ مروحة و حساسات قياس جودة الهواء بعدد ٢١ حسّاساً ، وتثبيت نظام التحكم في المراوح بعدد ٩ أجهزة واستحداث منظومة المراقبة التلفزيونية بعدد ١٥٠ كاميرا ثابتة و ٤٠ كاميرا متحركة و ٣٥ كاميرا بانورامية و ١٣ جهازاً للإدارة والتسجيل و ٥٠ شاشة مراقبة، وتنفيذ أعمال الصيانة المتضمنة (صيانة المولدات الكهربائية ، ومراوح التهوية ، ووحدات تكييف الهواء ، وتجهيزات الإنذار ومكافحة الحريق ).

تشغيل المرافق البلدية والأنفاق

يأتي ذلك في إطار استعداداتها وفق الإمكانات والموارد المتاحة كافة لمتابعة تشغيل المرافق البلدية والأنفاق في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وجاهزيتها خلال موسم حج هذا العام 1442 هـ.

كما اشتملت الأعمال على نظافة أنفاق المشاة بالمشاعر المقدسة وهي ٦ أنفاق بأطوال ٢٠٠٠ م.ط .

ووضعت أمانة العاصمة المقدسة خطة تشغيلية متكاملة لتشغيل وصيانة الأنفاق تضمنت تسخير عدد ١٠ فرق ميدانية لتنفيذ أعمال الصيانة على مدار الساعة مزودة بـ 130 فنياً وعاملاً و ٢٠ معدة مختلفة الاستخدام و ١٣ مشرفاً.

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