3 مراحل تُجهز نادي الفتح

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الفتخ عن تفاصيل إعداد الفريق الأول لكرة القدم لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2021/ 2022، حيث سيتم تجهيز اللاعبين على 3 مراحل.

نادي الفتح يكشف تفاصيل برنامجه الإعدادي:

وقسمت إدارة الفريق الأول لكرة القدم في نادي الفتح البرنامج الإعدادي على 3 مراحل، الأولى ستكون مع انطلاقة البرنامج في الرابع من شهر يوليو المقبل.

وسيتخلل هذه المرحلة فحوصات طبية وقياسات بدنية على مجموعات لدى الراعي الطبي للنادي مستشفى الموسى التخصصي لجميع اللاعبين وستتنوع التدريبات في هذه المرحلة ما بين اللياقية في صالة “الجيم” وملعب النادي بالأحساء.

وستبدأ المرحلة الثانية من برنامج نادي الفتح بالمغادرة للمعسكر الخارجي المزمع إقامته في النمسا خلال الفترة من 11 يوليو إلى 2 أغسطس المقبل، وسيتخلل المعسكر الخارجي بعض المباريات الودية التي سيتم الإعلان عنها لاحقًا.

ومن المقرر أن تكون المرحلة الثالثة والأخيرة من إعداد نادي الفتح في الأحساء بعد الانتهاء من المعسكر والعودة إلى أرض الوطن والذي سيستعد من خلالها النموذجي لخوض أول مواجهاته بدوري الموسم الجديد.

الفتح الموسم المنصرم:

على الجانب الآخر، ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح بشكل مميز على الصعيد الهجومي خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المنصرم، وحقق رقمًا استثنائيًّا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتمكن النموذجي من إنهاء منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز السابع برصيد 42 نقطة، من الفوز 13 مرة والخسارة 10 مرات، وتعادل في 6 مواجهات، وأحرز 55 هدفًا واستقبل مثلهم.

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