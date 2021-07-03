3 مهمات صعبة أمام مدرب الهلال

المواطن - محمد سمعه

يترقب جمهور نادي الهلال ما سيفعله المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم مع الفريق الكروي الأول، وذلك بعد أن تولى المسؤولية خلفًا لمواطنه خوسيه موراييس.

أول مهمة شاقة لـ مدرب الهلال

وستكون أول مهمة للمدرب جارديم هو التركيز على تحديد مصير اللاعبين المعارين من الزعيم لأندية أخرى، حيث سيتم تحديد مصير كل من” منصور البيشي، ذعار العتيبي، رياض الغامدي، محمد الناصر، محمد الكنيدري، نواف شراحيلي”.

أما ثاني مهمة هي تحديد الصفقات المفيدة للفريق الأول خاصة مع ارتباط اسم الفرنسي بافيتيمبي جوميز والإيطالي سيباستيان جيوفنكو والبيروفي أندري كاريلو للرحيل عن الزعيم خلال صيف العام الحالي.

الخطة المثالية التي سيتبعها جارديم

والمهمة الثالثة هي رغبة جماهير الهلال في معرفة الخطة المثالية التي سيتبعها جارديم لتوظيف عناصر الفريق الأول واستغلال كافة قدراتهم من أجل تحقيق طموحات الفريق في الموسم الجديد 2021/2022.

وكان فهد المفرج عضو مجلس إدارة الزعيم، استقبل المدرب جارديم أمس السبت حيث زار المدرب البرتغالي مرافق النادي ومنشآته كما من المنتظر أن يعقد جارديم صاحب الـ46 عامًا اجتماعًا مطولًا مع فهد المفرج مدير عام الإدارة التنفيذية لكرة القدم بالنادي من أجل مناقشة أوضاع الفريق الكروي الأول.

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