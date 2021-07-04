4 وديات تجهز التعاون في هولندا

المواطن - مروة نبيل

كشف نادي التعاون، قبل قليل، عن المباريات الودية التي سيخوضها الفريق الأول لكرة القدم خلال معسكره التحضيري المقام حاليًا في هولندا.

موعد مباريات التعاون في هولندا

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون 4 مباريات في معسكر هولندا، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد، حيث يطمح الجهاز الفني بقيادة نيستور إل مايسترو لتجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا بشكل مميز.

وسيبدأ سكري القصيم مبارياته الودية في معسكر هولندا يوم 17 يوليو بمواجهة أمرسفورت الهولندي، ويُلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي باناثينايكوس اليوناني، يوم 22 من الشهر ذاته، وسيخوض مواجهتين يومي 26 و29، على أن يتم تحديد المنافسين لاحقًا.

سكري القصيم يسعى لانطلاقة مميزة

وتسعى إدارة نادي التعاون لتجهيز الفريق الأول لكرة القدم بأفضل شكل ممكن، كما أنها قامت بتدعيم صفوفه بصفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أملًا في الظهور بشكل جيد في الموسم الرياضي الجديد.

وتمكن سكري القصيم من إنهاء منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الرابع برصيد 47 نقطة، وتمكن من تحقيق رقم استثنائي في تاريخ مشاركاته، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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