5 معلومات عن البطاطس المقلية في يومها العالمي

المواطن- متابعة

يحتفل العالم في 13 يوليو، باليوم العالمي للبطاطس، والتي تعد أحد أفضل الأطعمة للكثيرين حول العالم، وهي تعد غذاءً أساسيًا نظرًا لوجود العديد من الطرق التي يمكن طهيها بها مثل خبزها أو سلقها أو قليها، لذلك تمتلك دائمًا مكانا بين أصناف الطعام.

1- تاريخ البطاطس المقلية

يعود تاريخ البطاطس المقلية إلى عام 1781م، حيث وجدت مخطوطة عائلية تؤكد أنها بلجيكية الأصل، حيث كان أهالي القرى في بلجيكا يقطعونها على شكل سمكة ويتم تقديمها بدل الأسماك المقلية بعد أن يتجمد النهر.

2- اسم الفرينش فرايز

يعود سبب تسمية البطاطس باسم الفرينش فرايز French Fries إلى القوات الأمريكية خلال الحرب العالمية الأولى حيث أعجبوا بطريقة تحضير البطاطس، ولأن اللغة الرسمية للجيش البلجيكي في ذلك الوقت كانت الفرنسية، اعتقد الجنود أنهم في فرنسا بدلًا من بلجيكا، فسميت بالبطاطس الفرنسية.

3- صراع تاريخي بين فرنسا وبلجيكا

اندلع خلاف ونقاش من نوع غريب بين دولتي فرنسا وبلجيكا حول هوية مخترع أصابع البطاطس المقلية، فبينما ينسبها البعض إلى بلجيكا، يقول آخرون إن مصدرها فرنسا، كما تنسب أيضا بالدرجة الثانية إلى كندا وألمانيا.

4- وصول البطاطس المقلية لأمريكا

كان الرئيس الأمريكي الأسبق توماس جيفرسون” هو أول من جاء بالبطاطس المقلية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد عودته من رحلة إلى فرنسا، وكان يطلق عليها اسم potatoes, fried in the French manner بمعنى البطاطس المقلية بالطريقة الفرنسية، وكانت تقدم في وجبات العشاء في البيت الأبيض منذ سنة 1802.

وبسبب الزيادة الكبيرة في الاستهلاك لمنتج البطاطس المقلية فقد ازدهرت عمليات الإنتاج والتصنيع والمحلات وحتى التصدير فأصبحت البطاطس تصدر نصف مقلية ومجمدة ومغلفة وعند الاستهلاك تفتح العلبة ويتم إكمال عملية القلي ومن ثم تناولها.

5- فوائد البطاطس

تحتوي البطاطس على نسبة عالية من الكربوهيدرات التي تساهم في تهدئة المزاج، وتقليل التوتر والمساعدة على الهدوء، كما تحتوي على عناصر غذائية هامة، مثل فيتامينات B وC والبوتاسيوم.

وبالإضافة إلى ذلك فهي غنية بالألياف والمغذيات نباتية مثل كاروتينات وفلافونويد وهي عناصر مفيدة في تحسين صحة العين ومنح الجسم مضادات أكسدة.

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