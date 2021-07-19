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825 كادرًا نسائيًّا لخدمة قاصدات المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة
تأمين 17 مضخة لعمليات التطهير والتعقيم

825 كادرًا نسائيًّا لخدمة قاصدات المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة

2021/07/19
الساعة 8:46 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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825 كادرًا نسائيًّا لخدمة قاصدات المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة
المواطن - مكة المكرمة

جنّدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 825 كادرًا نسائيًّا؛ لتوفير جميع الخدمات لقاصدات المسجد الحرام، بعد عودتهن من المشاعر المقدسة ووصولهن لأداء طواف الإفاضة في اليوم العاشر من ذي الحجة.

227 موظفة:

وأوضحت مدير الإدارة العامة للشؤون الخدمية النسائية، وضحة بنت عبدالرحمن عسيري، أن الإدارة تضم 227 موظفة حرصن على توفير الخدمات كافة بدءًا من استقبال قاصدات المسجد الحرام والترحيب بهن، وتوزيع أكياس لحفظ أمتعتهم ومقتنياتهم الشخصية، بمداخل الأبواب وتوفير 59 حقيبة، و12 عربة رفوف لتقديم وتوزيع عبوات ماء زمزم بجميع المواقع المخصصة للنساء، وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية المعمول بها، كما فعّلت الإدارة “باركود” (حرمًا آمنًا) لتطبيق الإجراءات الاحترازية.

17 مضخة تطهير:

وأضافت عسيري أنه جرى تأمين 17 مضخة لعمليات التطهير والتعقيم، و4 مكائن لكنس السجاد التي يقوم بها 550 عاملة ومشرفة، إضافة إلى 48 حارسة أمن مدني لتحقيق السلامة والأمن للقاصدات.

825 كادرًا نسائيًّا لخدمة قاصدات المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة - المواطن 825 كادرًا نسائيًّا لخدمة قاصدات المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة - المواطن 825 كادرًا نسائيًّا لخدمة قاصدات المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة - المواطن 825 كادرًا نسائيًّا لخدمة قاصدات المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة - المواطن


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