CNN: شاطئ الدرر في السعودية يجمع بين الجو المعتدل والطبيعة الخلابة 

المواطن- منة الله أشرف

قالت شبكة CNN إنه إذا كنت تبحث عن شاطئ يمكن زيارته خلال الصيف في السعودية، فربما عليك زيارة شاطئ الدرر، الذي يقع شمال مدينة الوجه بمنطقة تبوك، حيث تلتقي الأجواء الصيفية المعتدلة مع جمال المكان.

وأجرى الموقع حوارًا مع المصور السعودي، محمد الشريف، الذي يميل إلى رصد الطبيعة بجميع تفاصيلها، سواء كانت بحرية أو جبلية أو شاطئية، كما يحرص على إبراز هذه المعالم غير المعروفة أو المشهورة للعالم.

وقال الشريف أثناء حديثه مع موقع CNN: أقول دومًا إن المصور هو عبارة عن سفير لبلده، ينقل ما هو جميل للعالم، وقد أحببت أن أنقل جمال هذا الشاطئ العجيب، والذي يتميز بمشاهد ساحرة لغروب الشمس، خاصة عند انعكاسها على صخوره.

ولم يخل التصوير من التحديات، حيث أوضح الشريف أن المنطقة مفتوحة، ولا توجد فيها جبال مرتفعة، ما يجعل الهواء شديدًا، وبالتالي، تتشكل بعض الصعوبات في رفع الطائرة بدون طيار في الهواء، لكنه على الرغم من ذلك نجح في رصد بعض اللقطات الجوية.



وبحسب التقرير فإن التنوع الجغرافي للشاطئ يتنوع بين الرمال والصخور وصفاء مياه البحر ونقائها واعتدال الأجواء في أغلب فصول العام، وهو ما يشكل علامات جذب أخرى تُضاف إلى تميز هذا الشاطئ.

أنشطة مختلفة بشاطئ الدرر في السعودية

ويتمكن الزائر من مشاهدة الشعب المرجانية المتحجرة والمنتشرة على الشواطئ بمختلف ألوانها وأشكالها بسبب نقاء المياه.

وينصح المصور بزيارة هذا الشاطئ في السعودية خلال الصيف، وممارسة مختلف النشاطات، مثل السباحة، والغوص، والتخييم، واصفًا الشاطئ بالجميل جدًا، ومشدًدا على ضرورة ترك الزوار لهذا الشاطئ كما يجدونه، أي بشكل نظيف، وعدم ترك مخلفاتهم.

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