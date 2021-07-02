GETTR منصة جديدة منافسة لتويتر وصاحبها ترامب 

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

أطلق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، منصة جديدة للتواصل الاجتماعي وهي GETTR وتُعد منافسة لمنصة تويتر الشهيرة.

وتأتي خطوة ترامب بعد أن حظرت كبرى مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر وفيسبوك، الرئيس الأمريكي السابق من استخدام منصاتها، بعد الهجوم على مبنى الكونغرس في 6 يناير، والذي ربطه الكثيرون بتحريض ترامب لمناصريه.

الدفاع عن حرية التعبير

وأعلنت منصة GETTR، عن بيان مهمتها والتي تتمثل في تعزيز الدفاع عن حرية التعبير، وتحدي احتكارات وسائل التواصل الاجتماعي، وإنشاء سوق حقيقي للأفكار.

موعد الإطلاق

وبحسب موقع بوليتيكو، فإن التطبيق حاليًا في شكل تجريبي وسيتم إطلاقه رسميًا في 4 يوليو الساعة 10 صباحًا، وهو عيد الاستقلال الأميركي.

وأكد جايسون ميلر، وهو واحد من أكبر المستشارين للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، والمسؤول عن إطلاق المنصة، أنه من المتوقع أن ينشئ ترامب حسابًا جديدًا في المنصة.

تحد كبير أمام منصة GETTR

وتعتبر منصة GETTR أحد أبرز المشاريع في الخطة الاجتماعية والتكنولوجية الموالية حركة اليمين الأميركي، والتي تتبع أفكار ترامب، ولكن من المتوقع أن يواجه الرئيس الأمريكي السابق صعوبات في انتشار منصته، فقد تحجبه المتاجر الافتراضية مثل متجر قوقل وآبل وهواوي وبالتالي لن يجد المستخدمون طريقة لتثبيته على أجهزتهم الذكية.

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