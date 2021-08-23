أبرز أرقام الاتحاد مع فابيو كاريلي

المواطن - مروة نبيل

رحل المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بعد أكثر من عام ونصف على قيادته، وذلك بعد خسارة لقب البطولة العربية.

الاتحاد يُقيل المدرب البرازيلي

وقررت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي إقالة المدير الفني البرازيلي، بسبب إصراره على تنفيذ رؤيته، على الرغم من الاجتماعات المتكررة لمناقشته وإبداء الملاحظات حول هذه المنهجية المتغيرة التي لا تتسم بالواقعية الفنية.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة فابيو كاريلي لقب نهائي البطولة العربية “كأس محمد السادس للأندية الأبطال” ضد الرجاء المغربي، حيث انتهى الوقت الأصلي في المباراة بنتيجة 4/ 4، قبل أن يخسر العميد اللقب بركلات الترجيح.

الاتحاد مع فابيو كاريلي

وتعاقد نادي الاتحاد مع فابيو كاريلي في فبراير عام 2020، ونجح في تحسين نتائج الفريق الأول لكرة القدم، لينهي الموسم الماضي في المركز الثالث بعدما كان يُنافس على الهبوط، ليشارك في دوري أبطال آسيا، كما تأهل إلى نهائي البطولة العربية.

وقاد فابيو كاريلي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في 49 مباراة بجميع البطولات، ونجح في تحقيق الفوز 22 مرة، وخسر 11 مواجهة، فيما خيم التعادل على نتيجة 16 لقاء.

وبدأ نادي الاتحاد مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي بالخسارة أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، قبل أن ينتفض ويفوز على الرائد بثلاثية دون رد.

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