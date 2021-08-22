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البكيري: هذا هو الاتحاد يعود وينهض لينافس
بعد خسارة لقب البطولة العربية

البكيري: هذا هو الاتحاد يعود وينهض لينافس

2021/08/22
الساعة 11:38 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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البكيري: هذا هو الاتحاد يعود وينهض لينافس فريق الاتحاد - المصدر @ittihad
المواطن - مروة نبيل

حرص الإعلامي الرياضي محمد البكيري على دعم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وذلك على الرغم من خسارة للقب البطولة العربية.

البكيري يُشيد بانتفاضة الاتحاد:

وقال البكيري: “أن تكون في أسوأ عقد في تاريخك كفريق وتترنح من أعلى عرشك وتهدد بالهبوط وتخنقك قبضتي الالتزامات.. والطموحات، ومع ذلك تصل إلى 5 نهائيات، وتحقق 3 منها، وأيضًا تعود وتنهض لتنافس.. ذاك هو الاتحاد لذا ارفع رأسك يا عميد”.

وتابع البكيري في تغريدة أخرى عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “الفرق بين الاتحاد وكثر من أندية دونه في المنجزات.. أنه يبحث عن عودة لتكرارها، في الوقت الذي يجتهد فيها أولئك لتحقيقها”.

الرجاء والاتحاد - نهائي البطولة العربية

العميد يخسر البطولة العربية:

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بقيادة كاريلي ضد الرجاء المغربي، أمس الخميس، في نهائي البطولة العربية “كأس محمد السادس للأندية الأبطال”، وانتهى الوقت الأصلي بنتيجة 4/ 4، قبل أن يخسر اللقب بركلات الترجيح.

على الجانب الآخر، بدأ العميد مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالخسارة أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، قبل أن ينتفض ويفوز على الرائد بثلاثية دون رد.

دوري محمد بن سلمان - نادي الاتحاد
لاعبو العميد – المصدر spl


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