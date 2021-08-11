أحمد حجازي: هدف الفيحاء المبكر أربك حساباتنا

المواطن - محمد سمعه

قال المصري أحمد حجازي لاعب الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد: إن الهدف المبكر الذي أحرزه فريق الفيحاء أربك حسابات العميد في المباراة.

أحمد حجازي يكشف سبب الخسارة:

وتحدث حجازي لقناة SSC بعد نهاية اللقاء قائلًا: “حاولنا فرض أسلوبنا في المباراة ولكن الهدف المبكر الذي أحرزه الفيحاء، أربك حساباتنا”.

وتابع حجازي: “نعتمد على الانسجام في المباريات خاصة أن العنصر الجديد هو اللاعب البرازيلي إيجور كورونادو، والخسارة لن تؤثر علينا لأن الموسم لا يزال طويلًا”.

يذكر أن نادي الاتحاد سيواجه الرائد يوم الاثنين المقبل بالجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يسعى العميد للفوز ومصالحة جماهيره.

الاتحاد يتعثر في البدايات للموسم الثاني على التوالي:

وخسر العميد أمام الفيحاء مساء اليوم الأربعاء بهدف دون رد بالجولة الأولى في افتتاح دوري 2021/ 2022، كذلك خسر العميد أمام الاتفاق في افتتاح دوري 2020/ 2021 بالموسم الماضي.

وكانت جماهير العميد، طالبت إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي بسرعة التعاقد مع مهاجم جيد بالميركاتو الصيفي بعد أن فشل البرازيلي رومارينيو وفهد المولد وهارون كمارا في إحراز أهداف اليوم في شباك الفيحاء.

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